Jardim recebe amanhã ‘prenda’ de aniversário do PSD

Rui Rio dedicou esta sexta-feira a Beja, cidade que acolherá, já amanhã, as comemorações do 44.º aniversário do Partido Social Democrata.

“Este é o momento de encontrarmos os militantes todos, numa festa grande do 44.º aniversário” do Partido Social Democrata, diz António Maló de Abreu, vogal da Comissão Política Nacional, numa entrevista publicada, hoje, nas plataforma digitais do partido.

A sessão solene do 44º aniversário do PSD lugar, pelas 12 horas, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, sob o tema das ‘Autonomias Regionais’, com os líderes históricos das regiões autónomas, Alberto João Jardim pela Madeira e João Bosco Mota Amaral pelos Açores, a serem homenageados pela direcção nacional do partido.

Rui Rio dedicará os próximos dias ao município que recebe as comemorações, visitando empresas, instituições e entidades locais.