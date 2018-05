Jardim recebe a mais alta condecoração da Região no dia 4 de Junho

O Cordão Autonómico de Distinção - Medalha de Mérito, a mais alta condecoração regional, atribuída pela Assembleia Legislativa da Madeira, será entregue a Alberto João Jardim, no dia 4 de Junho, no Salão Nobre do parlamento. A condecoração, proposta pelo PSD, foi aprovada, esta tarde, numa reunião da Comissão Permanente da ALM. PSD, CDS e PS votaram a favor, BE e PTP votaram contra, o JPP absteve-se o PCP não esteve representado na reunião.

Inicialmente foi apontado o dia 1 de Julho, Dia da Região, para a imposição da condecoração ao ex-presidente do governo regional, mas a opção acabou por ser a realização de uma cerimónia no parlamento, em que farão intervenções o presidente da assembleia, Tranquada Gomes e Alberto João Jardim.

Fernanda Cardoso, vice-presidente do parlamento, justificou esta opção com a tradição de, no Dia da Região, serem impostas as Insígnias da Região, atribuídas pelo governo e a condecoração de Jardim ser da assembleia. Até hoje foram atribuídos Cordões Autonómicos de Distinção a muito poucas pessoas, entre elas Cristiano Ronaldo.

Esta tarde também teve lugar uma reunião da conferência de representantes dos partidos, para marcar sessões plenárias. Em Maio, realizam-se plenários a 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 29, sendo este último o debate mensal com o governo. No dia 15 realiza-se o debate requerido pelo PSD para discussão dos limites de operação do aeroporto e a 16, por iniciativa do CDS, serão debatidos os atrasos da ADSE. O debate pedido pelo PCP, sobre a Saúde, ficou marcado para o dia 24 de Maio.

Em Junho, as reuniões serão mos dias 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 21 e, no mês Julho, foram reservados os dias 1, 3, 4, 5, 11, 12, 17, 24, 25 e 26.