$!Já pode consultar em casa o DIÁRIO desde 1876

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) disponibiliza, a partir de hoje, na plataforma Prisma, as réplicas digitais de todos os exemplares do Diário de Notícias da Madeira, entre os anos de 1876 e 2000. Com esta iniciativa, o ABM possibilita aos seus utilizadores o acesso online a uma das colecções mais consultadas do seu acervo.

O DIÁRIO e o ABM assinaram, em Junho do ano passado, o protocolo de cooperação que torna possível preservar e dar a conhecer 142 anos da história da Madeira, testemunhados por este matutino. Ao todo são mais de 46.700 edições de várias eras e dos mais variados temas.

Por ocasião da assinatura do referido protocolo, o presidente do conselho de gerência do DIÁRIO, Michael Blandy, mostrou-se satisfeito, tendo dito que “o desafio é enorme” por ter sido digitalizada uma colecção de vários anos.

Relativamente às edições a partir do ano 2000, refira-se a EDN cedeu ao Arquivo Regional um PDF das suas edições diárias, o que significa que a partir dessa data não é necessário digitalizar mais jornais.

Michael Blandy frisou também o facto de este ser “um trabalho muito importante”, na medida em que “facilita a pesquisa”, tendo realçado a postura do DN ao colaborar com este Governo e os anteriores na cedência das suas colecções.

O protocolo estabelecido veio, assim, permitir a cedência e utilização das imagens da colecção Diário de Notícias, bem como a transferência do seu arquivo fotográfico e outras espécies documentais portadoras de valor informativo relevante, ficando o ABM, como depositário e a Empresa Diário de Notícias como legítimo proprietário legal dos materiais referidos.

De referir ainda que, nos termos do protocolo, o acesso à colecção do DIÁRIO destina-se apenas à consulta, não podendo ser usado para fins comerciais ou de cedência a empresas de ‘cliping’.

Se quiser, então, consultar online as edições do DIÁRIO, entre 1876 e 2000, pode fazê-lo aqui.