Já foram entregues as prendas do sorteio da Aldeia de Natal

A entrega de prémios na Aldeia de Natal decorreu hoje, pelas 15 horas, tendo sido entregues duas prendas no âmbito deste evento, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF-CCIM.

No sorteio do dia 15 de Dezembro foi atribuída uma hoverboard a uma das clientes do Annie Cabeleireiro, enquanto que no dia 22 de Dezembro foi sorteada uma PS4, tendo sido vencedora uma das clientes da Relojoaria Pita.

Relembramos que o concurso decorreu no período de 7 a 22 de Dezembro e que participaram 20 estabelecimentos comerciais. Durante este período foram distribuídos cerca de 5.000 cupões por todas as lojas aderentes.

A Aldeia Natal encontra-se na Praça do Município até ao dia 6 de Janeiro sempre com os habituais passeios de comboio, desde as 11 horas e com as actividades de animação a partir das 16 horas, com excepção dos fins de semana que abre às 11 horas com todas as actividades, inclusive as de animação.