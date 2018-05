Já começou a 1ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira

Parentalidade: Pais à Maneira

Já começou a 1.ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira, a decorrer, ao longo do dia, no Pestana Casino Park Hotel. Repartida em duas partes, manhã e tarde, a iniciativa promovida pelo DIÁRIO está prevista prolongar-se até perto das 18 horas. Conta com sete oradores convidados e outras tantas comunicações. No final de cada parte, haverá espaço de debate livre.

Magda Gomes Dias é a primeira oradora. Fala de parentalidade positiva: moda, permissividade ou renovação.