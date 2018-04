II Dog Trail Machico realiza-se daqui a um mês

Foi apresentada, hoje, a segunda edição do Dog Trail Machico, um evento lúdico-desportivo organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira em conjunto com a Câmara Municipal de Machico, que tem como objectivo sensibilizar para as questões do abandono e os maus tratos aos cães.

O evento vai decorrer no dia 12 de Maio e terá um percurso de cerca de 3600 metros (com pouco desnível), com início no Abrigo Municipal de cães e término junto da Praia de Areia Amarela, percorrendo alguns caminhos e veredas, sendo grande parte do percurso feito na Levada do Desembarcadouro. As partidas são feitas intervaladas por 20 segundos, em formato de contra-relógio.

As inscrições no evento podem ser efectuadas na AARAM ou na Câmara Municipal de Machico e têm um custo simbólico de 2 euros, que revertem totalmente para a causa animal. Todos os inscritos recebem uma t-shirt alusiva ao evento e no final haverá muitos prémios para os cães.

Quem não tem cão também pode participar, uma vez que o Municipio de Machico disponibiliza os cães do Abrigo Municipal para a prova e também para quem queira nos dias anteriores “treinar” com o cão escolhido.

De salientar que todos os cães do Abrigo Municipal estão prontos para adopção, desparasitados, vacinados e com chip de identificação.