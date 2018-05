IHM entrega espaço para a futura sede da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia

“A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos sociais, através da IHM, tem vindo a facultar muitos espaços a associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), inclusive através de cedência gratuita, o que tem possibilitado dotá-los de uma sede para poderem desenvolver as suas actividades sociais”, afirmou hoje Vânia de Jesus.

A presidente do Conselho de Administração da IHM, EPERAM falava durante a assinatura de contrato e entrega de espaço para a futura sede da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que contou com a presença do professor Manuel Oliveira Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, e de António Almada Cardoso, presidente da Delegação Regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

A IHM iniciou, este sábado, no Conjunto Habitacional do Hospital, um conjunto de acções e actividades, no âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’, com o objectivo de estimular a adopção de comportamentos saudáveis, a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Até às 17h30 de hoje haverá rastreios gratuitos à população residente no Conjunto Habitacional do Hospital, realizados por equipas da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny.