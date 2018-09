IDE apoia cerca de 50 projectos no valor 1,9 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, amanhã, dia 28 de Setembro, à entrega dos apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), a cerca de 50 candidaturas.

Os 58 apoios a conceder amanhã atingem os 1,9 milhões de euros, sendo 284 mil euros de comparticipação do Orçamento da RAM e 1,61 euros comparticipados pela União Europeia.

Destes, 1,34 milhões de euros referem-se aos 57 projectos no âmbito do Sistema de Incentivos de Apoio ao Funcionamento e um projecto, de 560 mil euros, concernente ao Sistema de Incentivos de Apoio ao Investimento.

Refira-se ainda que os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da região.

Até à data já foram aprovados pelo IDE 2.647 projectos, que permitiram criaram 937 novos postos de trabalho.

Em 2017 foram pagos cerca de 26 milhões de euros, ou seja, pouco mais de dois milhões de euros por mês. Se tivermos em conta 2016, os pagamentos sobem para os cerca de 36 milhões de euros.

Neste ano, já se pagaram 23,99 milhões de euros.

Ou seja, já foram pagos, de 2016 para cá, 58,1 milhões de euros.

A cerimónia realiza-se, pelas 12 horas, no auditório do Museu “Casa da Luz”, no Funchal.