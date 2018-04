Homem que matou pais e irmã em Santana julgado a 30 de Maio

O início do julgamento de João Emiliano Martins, o homem que assassinou os pais e a irmã com tiros de espingarda nas respectivas cabeças enquanto dormiam em casa, em Santana, a 12 de Agosto do ano passado, está agendado para 30 de Maio, às 09h15.

O julgamento decorrerá no tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira (Edifício 2000), sendo arguido um madeirense de 51 anos que está em prisão preventiva e que é acusado pela prática de “três crimes de homicídio qualificado”.

A informação disponibilizada na página da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que o homem decidiu matar os familiares “na sequência de frequentes discussões”. A acusação também refere que o arguido “carregou a espingarda do pai e dirigiu-se aos quartos dos familiares, apontando-lhes a arma e disparando-a na direcção da cara, atingindo-os”. A mãe e a irmã tiveram morte imediata e o pai ainda esteve internado no Hospital do Funchal, mas acabaria também por falecer seis dias depois. O Ministério Público concluiu que “as lesões provocadas nas três vítimas foram causa adequada e directa das suas mortes”.

Os pais do arguido eram emigrantes em França e a irmã residia no Algarve. Estavam todos a passar férias na residência que possuíam no sítio das Queimadas e Fontes, em Santana, sendo ainda desconhecidos os motivos do crime.

O juiz Filipe Câmara preside ao colectivo que vai julgar este caso.