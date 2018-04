Homem atropelado no Funchal e mulher vítima de queda na Praia Formosa

Um homem foi socorrido esta manhã pelos Bombeiros Sapadores do Funchal junto ao Hospital Central do Funchal por suspeita de fractura de um membro inferior, depois de ter sido atropelado por uma viatura. Segundo informações apuradas pelo DIÁRIO, o acidente deu-se em frente à Escola Horácio Bento de Gouveia, por volta das 8h15 da manhã, quando um pneu de uma viatura passou por cima do pé de um homem. O socorro foi prestado pelos Sapadores que encaminharam a vítima para o Hospital.

Logo depois os meios de socorro foram chamados à Praia Formosa para acudir uma senhora vítima de queda na estrada, junto á Travessa da Praia Formosa, queixando-se de dores num dos membros inferiores. A sinistrada, funcionária de um hotel na zona da Praia Formosa, foi encaminhada para o Hospital central do Funchal.