Herbário do Jardim Botânico recebe nome do padre Nóbrega

Decorreu, hoje, a cerimónia de atribuição do nome do padre Nóbrega ao herbário do Jardim Botânico. A cerimónia contou com a presença da secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, e do bispo D. António Carrilho.

O bispo do Funchal congratulou-se com esta homenagem, num tom “simples e gracioso”, o mesmo que caracterizava o padre naturalista, Manuel Nóbrega.

“O herbário foi a grande paixão do Padre Nóbrega”, declarou D. António Carrilho, sem deixar de sublinhar o contributo do seminário “que despertou nele este gosto pelas Ciências Naturais” e honra que é para a Diocese ver ‘um dos seus’ ser homenageado.

Por sua vez, Susana Prada disse que afirmou que “o Governo entendeu que era sua obrigação homenagear todos os madeirenses que trabalham e dedicam a sua vida em prol dos outros”, tal como o Padre Nóbrega, destacando a sua “sensibilidade geológica”.

A homenagem ao Padre Manuel Nóbrega foi aprovada em Conselho de Governo, tendo em conta o seu contributo do para o incremento do acervo do herbário, que reúne, aproximadamente vinte e seis mil exemplares de plantas.