Há cada vez menos pessoas a concorrer às Forças Armadas

Na sessão inicial da iniciativa ‘Alista-te por um dia’ que ocorreu esta manhã de quinta-feira no RG3, o almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, abordou a redução da procura pelas Forças Armadas.

“Existe efectivamente uma redução na capacidade de recrutamento das Forças Armadas”, acrescentou o almirante, sendo essa redução mais visível nas categorias de praça. No entanto, salienta a importância do papel do Estado nas novas medidas, que incentivam a uma maior procura ao exército, como o exemplo, o alargamento dos contratos.

A iniciativa ‘Alista-te por uma ida’ contou com a presença de cerca de 60 crianças com idades compreendidas entre os 8 e 9 anos, do 4.º ano da Escola da Nazaré.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o secretário da Educação, Jorge Carvalho, também estiveram presentes.