Grupo do Facebook exige ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’.

No dia em que as pessoas souberam que o busto de Cristiano Ronaldo tinha sido substituído no Aeroporto da Madeira, surgiu um grupo aberto na rede social Facebook, intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’.

Um dos administradores do grupo refere que “o Busto de CR7 do Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo era já parte do património da Madeira. Se querem pôr novo busto, coloquem em outro sítio. Mas é pouco inteligente retirar a estátua que mais buzz mediático gerou sobre o destino Madeira”.

Até agora, o grupo já tem mais de 200 membros.