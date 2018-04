Greve dos trabalhadores da ARM com grande adesão no turno da noite

A greve dos trabalhadores de gestão de resíduos e distribuição de água na empresa ARM e aderentes ao SITE – Sindicato das Indústrias transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente, do centro Sul e das Regiões Autónomas, marcada para hoje e amanhã, está a ter, para já, uma grande adesão.

A informação foi facultada há instantes por Mário Matos à TSF. O delegado sindical aponta para uma grande adesão nos turnos da noite na meia-serra e nas restantes unidades em funcionamento durante a noite, onde verificou-se apenas os serviços mínimos.

A greve vai afectar sobretudo o sector do lixo e dos resíduos, não havendo para já, triagem nem queima de resíduos. Mário Matos diz que a empresa fez com que os trabalhadores chegassem a esta situação, tendo bloqueado as negociações e salienta que o sindicato está disponível para continuar a negociar melhores salários, o fim da discriminação existente na empresas com salários diferentes para a mesma função, mais trabalhadores, melhores condições de segurança no trabalho e um aumento salarial que os leve a recuperar o poder de compra perdido nos últimos anos.