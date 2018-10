Greve dos enfermeiros ‘parou’ bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O SINDEPOR efectuou a recolha de dados relativos à greve de enfermeiros realizada hoje, dia 10 de Outubro. No Bloco Operatório, na parte da manhã registou-se 100% de adesão, sendo que pela tarde os dados indicaram uma adesão na ordem dos 70,58%. Quanto à cirurgia do serviço ambulatório registou-se 100% adesão, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, “demonstrativos da revolta e insatisfação da classe”.

“Os números só não são ainda mais expressivos devido às restrições orçamentais dos enfermeiros. A luta pela carreira pluricategorial, aposentação aos 57 anos e 35 de serviço, reposicionamento remuneratório, que já vigora em algumas zonas do pais e que irá ocorrer em Dezembro de 2018, na Madeira, segundo dados da última reunião com a deputada Sara Madruga, são alguns dos pontos reivindicativos da classe”, refere o sindicato.

“O SINDEPOR continua a sua luta pela convergência sindical e mesa negocial única pois só assim se fará ouvir a uma só voz os enfermeiros. Para os próximos dias novas greves e mais uma vez o apelo à adesão massiva da classe”, escreve ainda o sindicato.

A greve prossegue durante o dia de amanhã.