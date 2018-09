Gravidez na adolescência motiva Fórum na Francisco Franco

O Centro da Mãe, Associação de Solidariedade Social do Funchal, celebra o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência com um fórum debate, na Escola Secundária de Francisco Franco, esta quarta-feira (dia 26 de Setembro).

Este encontro, a realizar-se pelas 10 horas, na sala de sessões da escola, pretende dar especial enfoque à descoberta da sexualidade na adolescência e ao papel dos pais na educação sexual dos seus filhos, alertando para a importância da Educação para os Afectos e consequências de uma Gravidez na Adolescência.

Para sensibilizar os jovens sobre este fenómeno social, o Centro da Mãe faz-se acompanhar de vários especialistas, que abordarão o tema da gravidez na adolescência, sobre diversos quadrantes, intervindo na qualidade de especialistas em Ginecologia e Obstetrícia, Psicologia e a Assistência Social.

Concretamente, no respectivo Fórum será abordada a questão da igualdade de género no usufruto dos direitos da paternidade e da maternidade, finalizando com uma análise sobre a importância dos comportamentos e interacções das figuras parentais na vida dos filhos, assim como do papel das Assistentes Sociais e das Associações existentes no terreno, como resposta na falta de apoio familiar à jovem mãe grávida e seu respectivo filho.

A iniciativa da Associação de Solidariedade Social Centro da Mãe, em parceria com a Escola Secundária de Francisco Franco, o Projecto LIS (laboratório de Investigação Social), o Banco de Afectos e o GPS (Gerar Percursos de Sucesso) desta escola comemoram, assim, o Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, junto da comunidade estudantil da escola mais populosa da ilha da Madeira.