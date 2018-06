Miguel Albuquerque disse que o Governo Regional “vai apoiar com mais força a pecuária”, reforçando as verbas de apoio às cooperativas de gado e alargando, em consonância com as cooperativas, as áreas de pasto ordenado para disponibilizar a favor dos produtores regionais.

“A ideia fundamental é que esta actividade económica seja rentável e importante do ponto de vista económico para a Região Autónoma da Madeira” disse, esta manhã, na Expo-pecuária, na Ponta Delgada, recordando a assinatura dos contratos-programa de apoio a todas as cooperativas de produção de gado.

O presidente do Governo Regional revelou que o executivo regional vai reforçar, já no próximo ano, o apoio às cooperativas de gado ordenado e aos produtores irá reforçar o POSEI, no sentido de existir uma maior cotação para as respectivas explorações.

Além disso, adiantou que o Governo Regional irá continuar a cumprir as promessas para aquela freguesia, tendo recordado a acessibilidade que trouxe uma outra dinâmica à Ponta Delgada. Albuquerque aproveitou a oportunidade para adiantar que irá inaugurar, na próxima terça-feira, o solar rural, estando ainda prevista a reabilitação do Caminho da Entrosa e o Caminho do Senhor do Bom Jesus.

Por falar em promessas, mandou um recado à oposição que criticou, através de cartazes, o facto de o ferry, o avião cargueiro e o helicóptero de combate aos incêndios não virem para a Madeira, mas o certo é que o Governo prometeu e cumpriu. “Nós cumprimos e vão pegar nos cartazes e comer ao pequeno-almoço”, ironizou.