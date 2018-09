Governo Regional pediu informações a Lisboa sobre contrato da Binter

O Governo Regional “pediu esclarecimentos ao secretário de Estado com a tutela e contrato da operação” da Binter Canárias, na ligação entre a Madeira e Porto Santo. O pedido foi feito na segunda-feira desta semana, mas até este momento ainda não houve qualquer resposta de Lisboa.

As palavras são de Pedro Calado, no final de uma reunião do vice-presidente do Governo com a Câmara Municipal do Porto Santo, que aconteceu hoje, pelas 8 horas nos paços do concelho.

O final do contrato provisório, estabelecido entre o Governo da República e a Binter, que termina no dia 4 de Outubro, foi um dos temas do encontro, dada a preocupação do Governo e da Câmara Municipal. A ideia, referiu o governante, “é evitar constrangimentos com os que aconteceram em Agosto último”.

Por seu lado, a autarquia presidida do Idalino Vasconcelos também vai contactar directamente a Binter para tentar obter esclarecimentos.

No encontro, foi feito um ponto da situação aos investimentos do Governo na ilha e feitas referências aos projectos, que o vice-presidente vai acompanhar nesta deslocação ao Porto Santo, como o projecto das algas da EEM e a operação de dragagem do porto, com aproveitamento das areias para protecção da costa.

Neste momento, Pedro Calado e a sua equipa estão reunidos com Jocelino Velosa, da Administração pública do Porto Santo.