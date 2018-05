Governo Regional está a acompanhar idosa que ficou com habitação destruída devido ao incêndio nas Romeiras

O apartamento no Conjunto Habitacional das Romeiras, em Santo António, “ficou destruído sem condições de habitabilidade” devido ao incêndio que deflagrou ao início da noite.

De acordo com uma nota de imprensa enviada à redacção pela Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, “as zonas comuns ficaram parcialmente danificadas” e “aparentemente não houve danos nos apartamentos vizinhos”.

“A residente do apartamento era uma senhora idosa que desconhece a origem do incêndio”, acrescenta, frisando que “a Polícia estava no local e interditou o acesso ao apartamento, até apurar as causas do incêndio”.

Além disso, revela que “foi ainda transmitido à residente que se deslocasse no início da semana aos serviços da IHM”, sendo que esta entidade está, neste momento, “a trabalhar em possíveis soluções para o realojamento da senhora que, para já, ficará em casa de uma filha”.

“A família foi informada pela IHM, sobre a linha de emergência social, número 144, que garante uma resposta imediata e urgente no âmbito de protecção social, que neste caso será o do realojamento provisório”, conclui.