Governo Regional conclui obra para garantir segurança na estrada no Curral das Freiras

O Governo Regional já concluiu a intervenção na Estrada Regional 107, no Curral das Freiras, mais precisamente no acesso rodoviário junto à Ribeira do Cidrão, informa o Executivo através da sua página no Facebook.

A intervenção ao longo de 200 metros, a montante da ponte que atravessa a Ribeira do Cidrão, “foi absolutamente necessária, atendendo à instabilidade dos terrenos que suportavam a estrada”, diz o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, citado pela página do GR.

Amílcar Gonçalves recorda que a plataforma apresentava evidentes deformações, que colocavam em causa a segurança de pessoas e bens.

“Era uma obra de alguma complexidade, mas estritamente necessária para o Curral das Freiras. As pessoas podem agora estar mais descansadas”, adianta o governante.

O presidente do Governo visita os trabalhos realizados, onde foram investidos mais de 3 milhões de euros.

Este troço intervencionado da ER107 foi ripado para o interior do maciço com melhores características resistentes, obrigando a uma escavação de cerca de 90.000 m3 de terreno natural, essencialmente constituído por solos de fracas características geomecânicas. Os taludes criados, foram consolidados através da aplicação de pregagens e betão projectado, numa área de cerca de 5.300 m2.

A obra incluiu a execução de um muro de suporte ancorado e a regularização de uma pequena ribeira afluente à Ribeira do Cidrão, através de um canal com 160 metros de extensão.