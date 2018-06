Governo Regional baixa os combustíveis e aumenta as contratações

Os preços dos combustíveis vão baixar e vai haver mais dinheiro para as expropriações do novo hospital. Estas são algumas das linhas orientadoras do Orçamento Rectificativo, que está a ser preparado pelo Governo Regional, que vai agora ouvir os restantes partidos a este respeito.

O vice-presidente do Governo Regional recorreu, esta manhã, a uma conferência de imprensa para deixar aos jornalistas algumas das medidas que se pretende implementar este ano, resultantes do aumento da receita.

A folga orçamental de 41 milhões de euros vai ser utilizada para o reforço de diversas áreas, que vão desde o social, passando pela educação e para a promoção do destino Madeira. Contudo, Pedro Calado não quis avançar com valores concretos, uma vez que se avizinham as conversações com os restantes partidos.

Em relação a uma das propostas que mais vai beneficiar os madeirenses e porto-santenses, a baixa do ISP, Calado avançou com a gasolina vai custar menos 4,5% o gasóleo menos 8,5%, isto quando comparado com os preços que são praticados no Continente.

Além disso, está previsto, a partir do final deste ano, o início de contratações de funcionários públicos, por forma a renovar quadros. O número a contratar deverá estar entre os mil e os dois mil funcionários, espalhados por todas as secretarias.

Quanto as expropriações do novo hospital, a verba canalizada para esse fim deverá fixar-se entre os 15 e os 16 milhões de euros.

A habitação social, as IPSS, o reforço das políticas de emprego e o apoio às Casas do Povo vão beneficiar de mais verbas, graças à verba dos jogos sociais, na casa do 17 milhões de euros, que será canalizada para esse fim.