Governo da Madeira investe 4 milhões em património religioso

Bom dia caro leitor. Na manchete do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira saiba que o Governo Regional irá investir quatro milhões de euros em património religioso. A Capela de São Paulo, Convento de Santa Clara e Sé irão sofrer obras de restauro com recurso a financiamento comunitário, sendo que as intervenções deverão arrancar em 2019.

Já em pleno Dia Mundial do Turismo, os guias-intérpretes denunciam uma ‘lei da selva’ no sector e descrevem a ilha como “suja e descuidada”. Saiba também o conjunto de iniciativas que irão decorrer ao longo do dia nos onze concelhos da Região.

‘Cafôfo exige mudanças’ é outra das chamadas de primeira capa. O candidato socialista indicia preferência pela Ryanair na rota Lisboa - Madeira, ao passo que Albuquerque fala de “esquizofrenia política”.

No cômputo financeiro, fique a saber que 17 navios abandonaram o MAR, tudo devido à falta de regulamentação nacional para a segurança a bordo, que deixa as embarcações à mercê da pirataria.

Em termos desportivos, conheça o rosto dos onze jovens madeirenses que brilham no futebol nacional.

