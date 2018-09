Gest Lider II entrega amanhã certificados de formação em contabilidade e fiscalidade

A Gest Líder II entrega amanhã, 11 de Setembro, certificados da Formação Modular do Curso de Contabilidade e Fiscalidade, numa cerimonia que terá lugar às 11 horas, nas instalações da Gest Líder II, no Caminho do Cemitério de Santo António n.º 23, e contará com a presença da Secretária Regional dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, a presidente do Instituto de Emprego, Maria do Rosário Serra Alegra e da presidente do Instituto para a Qualificação-IPRAM, Sara Estudante Relvas.

Estes cursos constituem uma aposta na qualificação profissional dos activos desempregados com objectivo de, por um lado proceder ao ajustamento entre os Planos Pessoais de Emprego (PPE) e o potencial e necessidades individuais de cada candidato e, consequentemente melhorar a sua empregabilidade. Por outro lado, pretende potenciar o regresso ao mercado de trabalho das pessoas em situação de desemprego, através de uma rápida integração em acções de formação de curta duração, que permitam a aquisição de competências relevantes ou a valorização das competências já detidas, possibilitando a continuidade do percurso de qualificação.

Frequentaram este curso jovens e adultos em situação de desemprego, inscritos no Centro de Emprego do Instituto de Emprego da Madeira, e detentores do 9º ano de escolaridade.

Os formandos concluíram com sucesso pelo menos uma unidade de formação de curta duração (UFCD) e irão receber um certificado no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ). Os módulos concluídos com aproveitamento capitalizam para efeitos de obtenção de um Diploma de qualificação de nível 4.