Gasóleo mais caro a partir de segunda-feira

O preço do gasóleo sobe na próxima segunda-feira na Madeira, a julgar pelo despacho governativo publicado hoje e que estipula os preços máximos de venda ao público.

Às zero horas de segunda-feira 22 de Outubro entram em vigor os valores que serão praticados até ao domingo 28 de Outubro e que são os mais altos do mês em curso em termos de gasóleo. Por outro lado, há um decréscimo na gasolina, na mesma proporção da subida do gasóleo.

Eis os preços a praticar face à semana em curso:

Gasolina IO95

1,548 euros por litro (1.555€)

Gasóleo Rodoviário

1,353 euros por litro (1.346€)

Gasóleo Colorido e Marcado

0,883 euros por litro (0.876€)

Na primeira semana de Outubro, a gasolina passou dos 1,545 para os 1,539 euros por litro, o gasóleo dos 1,312 para os 1,308 e o gasóleo marcado e colorido dos 0,846 para os 0,842 euros por litro.

Na segunda semana deste mês e até ontem, a gasolina IO95 custava 1.538€, o gasóleo rodoviário estava fixada nos 1.315€ e o gasóleo colorido e marcado 0.848€.

Segunda-feira passada os preços atingiram os máximos do mês. Em cada 10 litros, quem abastece até domingo paga mais 17 cêntimos do que na semana anterior se se tratar de gasolina e mais 31 cêntimos se for gasóleo.

A evolução dos preços dos combustíveis tem por base o comportamento do barril de petróleo e produtos derivados nos mercados internacionais.