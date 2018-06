Fundos Europeus permitem electricidade mais verde e mais segura na Madeira

Um investimento de 45 milhões de euros provenientes do Fundo de Coesão permitirá aumentar a produção de electricidade a partir de energia hidráulica e eólica na ilha da Madeira, uma região autónoma de Portugal e uma das nove regiões ultraperiféricas da UE.

O projecto contribui para reforçar a estabilidade do abastecimento de electricidade nesta ilha situada ao largo da costa noroeste de África.

Corina Crețu, Comissária responsável pela Política Regional, declarou ser com “orgulho” que constata o “contributo concreto que os investimentos da política de coesão podem trazer para os cidadãos das regiões ultraperiféricas da Europa”, referindo que a nova central eléctrica “altamente inovadora e sustentável ajudará a ilha da Madeira a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa e a sua dependência dos combustíveis fósseis, o que é uma boa notícia para o ambiente e, ao mesmo tempo, para a economia local”.

A modernização de uma central hidroeléctrica existente irá triplicar a capacidade de produção para mais de 38 megawatts. Além disso, uma nova instalação de armazenamento por bombagem de 17,7 megawatts e uma barragem de armazenamento com capacidade para um milhão de metros cúbicos de água permitirão armazenar energia eólica quando há produção excedentária, de modo a que possa ser fornecida electricidade suplementar durante os períodos de elevada procura.

As novas instalações irão beneficiar 130 mil consumidores, ou seja, quase metade dos habitantes da Madeira. Ao apresentar as suas propostas relativas à futura política de coesão, em 29 de Maio, a Comissão propôs também aumentar ainda mais o contributo dos investimentos da política de coesão para a acção climática no próximo período orçamental.