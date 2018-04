Funchal reconhecido como Município Amigo do Desporto

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) entregou hoje ao Município do Funchal a bandeira de Município Amigo do Desporto. Este é o terceiro ano consecutivo em que o Funchal recebe o galardão, vendo ser publicamente reconhecido o investimento municipal no desenvolvimento desportivo do concelho. A cerimónia foi presidida pelo vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto no Município, e por Pedro Mortágua Soares, responsável pelo Programa Municípios Amigos do Desporto, tendo decorrido no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, com a presença de vários dirigentes, atletas e associações desportivas.

João Pedro Vieira começou por elogiar a iniciativa “e a dinamização do projeto Municípios Amigos do Desporto, à qual o Funchal se juntou em 2016. A cultura desportiva que temos procurado desenvolver nos últimos anos tem contado, de resto, com o apoio destes três grandes grupos aqui presentes: os atletas, os clubes e as associações. Através do apoio financeiro, logístico e humano que a CMF disponibiliza, procuramos dinamizar o Funchal naquela que é a vertente mais formal da prática desportiva, com um sucesso que está à vista de todos, não só na incrementação da prática desportiva, mas também na capacidade de atrair eventos regionais, nacionais e internacionais, que são uma grande moldura para o nosso Município e que trazem muitas pessoas à nossa cidade e à Região.”

O vereador sublinhou, ainda, a prática de um conceito defensor do mote “desporto para todos”, uma das matrizes de orientação política do Município a nível desportivo, considerando que este abrange “o nosso parque desportivo, os nossos ginásios, também ao ar livre, e todo um outro conjunto de infraestruturas e equipamentos que procuramos cuidar diariamente e disponibilizar a toda a nossa população.”

O atleta madeirense Emanuel Gonçalves acompanhou a cerimónia, tendo sido ainda convidado pelo autarca para hastear a bandeira de Município Amigo do Desporto, representando “os bons exemplos da nossa política desportiva, que já passaram pela prática desportiva federada, e que hoje contribuem como voluntários nas mais diversas atividades. Creio que o Emanuel é a personificação de alguém que, passando por todas as fases do desporto, merece receber este galardão, que é de todos os munícipes do Funchal e de todos aqueles que connosco fazem do Funchal um Município do Desporto”, concluiu João Pedro Vieira.

A APOGESD determina que um Município Amigo do Desporto estabelece e implementa abordagens com o intuito de aumentar o desempenho organizacional das estruturas de planeamento e operacionalização desportiva, com vista à obtenção de excelentes resultados, ao nível do desenvolvimento desportivo. De acordo com a Associação, o desporto é, por isso, um fator de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando o desenvolvimento desportivo português.

O galardão Município Amigo do Desporto assenta em dez áreas de análise, nomeadamente: Organização desportiva, Instalações desportivas, Eventos desportivos, Programas desportivos, Estratégias de sustentabilidade ecológica, Desporto solidário, Parcerias, Realidade Desportiva, Legislação, Marketing e Inovação. O Funchal obteve pontuação alta ou muito alta em quase todas as categorias.