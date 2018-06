Fortaleza do Pico aberta ao público com espaços recuperados

O presidente do governo regional inaugurou, esta tarde, a segunda fase da recuperação a Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal. Uma obra que custou 180 mil euros e que permite que este espaço possa ser utilizado e, várias vertentes.

“No âmbito da celebração dos 600 anos, esta é a segunda requalificação e recuperação do património regional que fazemos. A primeiro foi a recuperação das naves da Igreja Matriz de Machico e agora fizemos esta recuperação importante na Fortaleza de São João Baptista do Pico”, sublinha Miguel Albuquerque.

O chefe do executivo, que esteve acompanhado pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e pelo presidente da Comissão dos 600 Anos da Descoberta da madeira, Guilherme Silva, destacou as novas valências de umas fortalezas emblemáticas do Funchal.

“Recuperámos espaços exteriores, paredes, foi pintado e abrimos três áreas importantes: uma área de exposição, uma área multiusos para concertos e conferências e uma cafetaria que brevemente será adjudicada”, adianta.

O espaço estará aberto de forma gratuita ao público e Albuquerque espera que “as pessoas possam usufruir deste espaço que faz parte da nossa matriz histórica”, bem como da excelente vista sobre o Funchal.

Neste momento está a decorrer a recuperação do Museu Fotografia Vicentes, um trabalho que o presidente do governe garante estar a ser feito segundo as “melhores orientações” da requalificação urbana.

“Ao contrário de outros que passam a vida a apregoar que estão a fazer requalificação urbana mas não se vê nada, nós estamos a fazer a requalificação do património e a requalificação urbana, como podem constatar”, afirma, numa referência indirecta à Câmara do Funchal e à sua anunciada campanha de requalificação.