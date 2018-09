Forças Armadas na Madeira preparam iniciativas para divulgar o seu papel na sociedade portuguesa

As Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira organizam, na próxima quinta-feira, 20 de Setembro, um programa de actividades para divulgar o seu papel na sociedade portuguesa.

A iniciativa ‘Alista-te por um dia’ arranca às 9h30 de quinta-feira, no RG3, na Nazaré, e faz parte da linha de acção expressa na Directiva Estratégica do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) para os anos 2018/2021, a qual define, como pretensão, dignificar o papel das Forças Armadas na Sociedade Portuguesa, promovendo uma imagem credível, mais próxima dos cidadãos e mais aberta à sociedade.

A iniciativa ‘Alista-te por um dia’, constituída entre a Instituição Militar e a Secretaria Regional da

Educação da Região Autónoma da Madeira, tem como público alvo todos os jovens que

frequentam, no ano lectivo 2018/2019 o 4.º ano de escolaridade.

O programa contempla ainda uma conferência denominada ‘Portugal e as Forças Armadas - Madeirenses na Força Aérea’, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, desta feita, no Colégio dos Jesuitas, com início marcado para as 11 horas.

Esta conferência visa dar a conhecer às comunidades civil e militar, a perspectiva e a vivência dos oficiais da Força Aérea e os valores motivacionais e de liderança intrínsecos à carreira militar, tendo sido convidados, como oradores, dois militares da Força Aérea Portuguesa, naturais do Arquipélago da Madeira (Major Piloto Aviador Duarte Nuno Barbosa Freitas e Tenente Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo, João Nuno Amaro de Bettencourt Calado) e um civil com fortes ligações à região, o Comandante da TAP Ângelo Felgueiras.

Ambos os eventos contarão com a presença de Altas Entidades da Região Autónoma, do Chefe do

Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e do Comandante

Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Cardoso Perestrelo.