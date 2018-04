Filipe Rebelo questiona Governo Regional sobre obras do Centro de Saúde Calheta

O presidente do Partido Democrático Republicano da Madeira, Filipe Rebelo, questiona o Governo Regional sobre quais as datas para o começo das obras de requalificação do Centro de Saúde Calheta.

Numa nota enviada à redacção, refere que “segundo populares na freguesia da Calheta, as mesmas avançariam no decorrer do primeiro trimestre do corrente ano”. “Contudo, já chegamos a Abril e nada de obras”, aponta.

Filipe Rebelo pergunta ainda “qual o plano para a execução das referidas obras”, pois “o Centro de Saúde da Calheta disponibiliza à população serviço de urgências, centro de saúde, fisioterapia, entre outros, bem como serviço de internamento e rede de cuidados continuados”. “Irão transferir todos estes serviços para outro espaço na freguesia? Irão decorrer as obras por fases? Fecharão alguns serviços temporariamente?”, questiona.

Na sua óptica, outro problema que carece de resolução no concelho da Calheta depreende-se com “a Estrada Regional entre o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar”, pois aponta que “várias vezes foi prometida a protecção desta zona tão perigosa para todos os que diariamente nela circulam, mas obras nem vê-las”.