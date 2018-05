‘Fica na Cidade’ com mais 46% de aderentes na área da restauração

Foi apresentado esta tarde a edição de 2018 do evento ‘Fica na Cidade’, uma organização da Câmara Municipal do Funchal, com a parceria da ACIF e o patrocínio de vários parceiros, que vai decorrer de 2 a 9 de Maio. Este ano, a iniciativa conta com mais 46% de aderentes na área da restauração (no ano passado foram 22 restaurantes e este ano serão 34). A este nível, Paulo Cafôfo destacou o facto de cada restaurante apresentar um menu de criatividade próprio. Além da programação musical que o DIÁRIO já divulgou, foi ainda destacado o facto de entre os dias 3 e 5, se realizarem os ‘after Fica’ no Café do Museu, iniciativa com actuações de DJ e intervenções artísticas.

