O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, José Idalino Vasconcelos, apresentará amanhã, 13 de Junho, o programa cultural e desportivo das Festas do Concelho do Porto Santo. A inicitiva está marcada para as 18 horas, naFonte de São João, na cidade do Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO já divulgou em anteriores edições, estão confirmados os cabeças de cartaz Anjos e Rouxinol Faduncho, para além de mais de uma dezena de artistas regionais dividos entre dois palcos.