Num iniciativa política promovida esta manhã, junto ao porto do Gunchal, o Juntos pelo Povo (JPP) comprometeu-se a divulgar brevemente toda a documentação solicitada à Direcção Geral da Concorrência da União Europeia sobre o processo que envolve a ligação ferry entre a Madeira e o Continente.

“O JPP deseja dar credibilidade e fundamento na sua missão de fiscalização das medidas do Executivo e, apesar de algum entrave e obstaculização por parte do Governo Regional na entrega de documentação fundamental, consideramos que a população precisa saber toda a verdade sobre o processo da ligação ferry e o Juntos pelo Povo compromete-se a fazê-lo”, garantiu Élvio Sousa, lembrando que ainda está a aguardar por alguns documentos solicitados.

No entender do JPP “o Governo está a ceder a pressões de grupos económicos, e a prova disso foi o retrocesso no discurso e a falta de palavra dada”.

Élvio Sousa lembrou “a entrada em acção do vice-presidente do governo, que após o presidente Miguel Albuquerque se ter comprometido com uma ligação ferry anual, com declarações à RTP Madeira em Agosto de 2017, no final desse ano Pedro Calado veio reduzir a operação a 3 meses, faltando com a promessa de ter o ferry todo o ano”.

Esta é, aliás, a mensagem sublinhada pelo JPP através de um cartaz, junto à entrada do porto do Funchal: “Ferry todo o ano, PSD não cumpriu!”