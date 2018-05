Feira que os amantes de livros tanto anseiam tem início já nesta sexta-feira, saiba de tudo na sua agenda

Arranque da Feira do Livro do Funchal

Nesta sexta-feira, arranca a Feira do Livro do Funchal, que vai contar com a participação de 25 stands e 24 livreiros, um investimento de 140 mil euros da Câmara Municipal do Funchal. A 44.ª edição termina no dia 3 de Junho, dividida entre a Avenida Arriaga e o Teatro Municipal Baltazar Dias. Haverá sete apresentações de livros, cinco lançamentos de edições da CMF, a presença de 17 autores nacionais e de 34 madeirenses, 22 concertos, 13 conversas e três espectáculos de teatro. Está também prevista a habitual animação para o público infantil.

Feira do Livro leva espectáculos de Teatro ao Baltazar Dias

Para além dos livros, da música e de todas as actividades que irão decorrer na Avenida Arriaga, a 44.ª edição da Feira do Livro do Funchal irá também ser momento para o Baltazar Dias receber três peças de teatro. São duas produções nacionais, ‘Sweet Home Europa’, no âmbito da Rede Eunice e ‘Porta com Porta’, que traz ao Funchal a actriz Sofia Alves e o actor João de Carvalho. A produção regional estará a cargo do Teatro Bolo do Caco, que apresentará ‘Rasgos’, um espectáculo baseado no texto de Jorge Ribeiro de Castro com o mesmo nome. Os ingressos para as peças estão à venda na bilheteira do Teatro.

‘Sweet Home Europa’

Sweet Home Europa é uma produção do Teatro Nacional D. Maria II, com encenação de João Pedro Mamede, texto do dramaturgo italiano Davide Carnevali e tradução de Tereza Bento, realiza-se a 25 e 26 de Maio, às 21h00, na sala de espectáculos do Teatro Municipal.

Dia do Paralímpico assinalado no Funchal

O Dia do Paralímpico 2018 vai decorrer na Av. Sá Carneiro, junto ao Hotel Pestana CR7 Funchal. O evento de carácter nacional que se realiza com periodicidade anual vai decorrer na entre as 10 e as 16 horas com 22 modalidades adaptadas disponíveis para experimentação gratuita para a população em geral. Andebol, Atletismo, Badminton, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Boccia, Canoagem, Ciclismo, Curling, Escalada, Goalball, Judo, Lutas Amadoras, Natação, Orientação, Taekwondo, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro, Tiro com Arco, Triatlo, Vela e Voleibol Sentado são os desportos presentes e abertos à experimentação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, sob a orientação de técnicos especializados.

Exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco’ e projectos ‘Capelas ao Luar’ e ‘Dar a ver’ concorrem aos prémios APOM 2018

A Exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco – Arquipélago da Madeira – do século XV ao Século XVI’, inaugurada em 2017, no Museu Nacional de Arte Antiga e os Projectos ‘Capelas ao Luar’ e ‘Dar a Ver’ – iniciativas que foram criadas e são desenvolvidas através da Direcção Regional da Cultura – disputam, assim, o Galardão com mais de 200 outras candidaturas apresentadas por Museus, Instituições e Entidades reconhecidas, a nível nacional, numa decisão que será conhecida na Gala Anual que se realiza no Auditório do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, onde a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marca presença. Cerimónia que, contando com o alto patrocínio da Presidência da República e tendo Marcelo Rebelo de Sousa no seu encerramento, conta, ainda com altas personalidades e individualidades ligadas à área da cultura.

Abertura da exposição de pintura e desenho de Ângela Costa

Às 18h30, realiza-se a abertura ao público da exposição de pintura e desenho de Ângela Costa, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, n.º 12, no Funchal.

Exibição do documentário ‘No Intenso Agora’ no John dos Passos

O Centro Cultural John dos Passos acolhe projecção do documentário ‘No Intenso Agora’, pelas 21h30, no âmbito do ‘Encontro Com o Cinema’, uma organização conjunta da Associação Travessias Culturais, Município da Ponta do Sol, Direcção Regional da Cultura e Estalagem da Ponta do Sol.

‘Dr. Why Madeira’ na Cantina El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

‘Ladies Fever’ no Copacabana

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira será palco da festa ‘Ladies Fever’, com oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1hora. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. Na cabina de som do Garden estará Michael C.

Governo Regional promove Festa dos Vizinhos

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), promove nesta sexta-feira, 25 de Maio, a edição 2018 da Festa dos Vizinhos em diversos conjuntos habitacionais da região autónoma. O evento, alusivo às comemorações do Dia Mundial dos Vizinhos, visa promover o convívio sadio entre residentes, celebrando valores da solidariedade, fraternidade e tolerância, com o propósito de promover melhor vizinhança, sentimento de pertença e cultivar a entreajuda. Neste âmbito, os diversos Polos Comunitários da IHM, EPERAM, em parceria com quase duas dezenas de entidades parceiras, levam a cabo em mais de uma dezena de bairros, em vários concelhos da Região, actividades diversas e momentos de animação musical dirigidos aos agregados familiares residentes. Do conjunto de programas dos vários bairros, destaque para o arraial comunitário a ter lugar, a partir das 18 horas, nos campos desportivos do Bairro da Nazaré, situados no pátio interior, junto à Rua da Austrália. A Festa dos Vizinhos é assinalada nos complexos habitacionais de Santa Luzia, Comandante Camacho de Freitas, Hospital, Ribeira Grande e Nazaré, no concelho do Funchal, Torre e Bemposta, em Machico, Nova Cidade, Nogueira e Boaventura, respectivamente nos concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz e São Vicente.

Entrega de Prémios - Avaliação Final de Ideias de Negócios

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside à cerimónia de Entrega de Prémios - Avaliação Final de Ideias de Negócios, do programa regional de ensino de empreendedorismo rs4e - Road Show for Entrepreneurship. Destinado a estudantes do ensino secundário e profissional, este evento, que é organizado pela Startup Madeira, visa preparar os alunos para a criação da sua própria empresa/negócio.

O evento, que juntou cerca de uma centena de alunos no Porto Santo, encerra esta sexta feira, dia 25 de Maio, pelas 12h30, no Centro de Congressos do Porto Santo, com a atribuição de prémios às melhores ideias. À tarde, pelas 16h00, o vice-presidente visita as obras de reparação e beneficiação do porto do Porto Santo e outros investimentos da APRAM, resultantes de contratos programa celebrados com o Governo Regional.

XXVII Encontro Nacional de Marketing e Comunicação Autárquica

Realiza-se nos dias 25 e 26 o XXVII Encontro Nacional de Marketing e Comunicação Autárquica, no auditório superior do Centro Ciência Viva de Porto Moniz, organizado e promovido pela ATAM – Associação do Trabalhadores da Administração Local e com o apoio do Município de Porto Moniz. Este fórum nacional é dirigido a todos os eleitos, assessores de imprensa, técnicos de comunicação e/ou relações públicas, designers, e outros trabalhadores que executem tarefas inerentes a esta matéria e contará com vários representantes de autarquias de Portugal continental e da Região Autónoma da Madeira. Serão debatidos temas como ‘vestir a cidade para um grande evento nacional’, ‘As eleições e o Poder Local: como gerir a Comunicação?’, ‘O Código Universal de Cores para Daltónicos’, ‘Comunicação Autárquica: que legislação?’, ‘A importância do projecto gráfico para os veículos de comunicação’ e a ‘A protecção de dados e a captação de imagens’. Haverá também uma apreciação dos membros presentes, das várias revistas / boletins municipais, sendo votado o melhor da exposição.

IV Jornadas Pedagógicas Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, organiza nos dias 25 e 26 de Maio, no Hotel Four Views Oásis, Caniço, as suas IV Jornadas Pedagógicas. Será um encontro de educação aberto a educadores e a técnicos de educação que pretende debater a temática do Stress no Contexto Escolar e como este afecta os diferentes intervenientes no processo educativo das crianças e jovens. No primeiro dia, debater-se-ão questões relacionadas com os sinais que os pais/professores/técnicos, deverão estar atentos, de modo a prevenir situações de conflito, destinando a parte da tarde às abordagens que já vêm sido utilizadas e documentadas como bons auxiliares no processo de intervenção nesta área. Na organização do evento, a Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos do Caniço conta com o apoio e colaboração da sua Associação de Pais, da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, da Universidade da Madeira e do Hotel Four Views, Oásis.

Reunião da Comissão Eventual sobre a Prevenção e Combate à Violência Doméstica

Os deputados da Comissão Eventual sobre a Prevenção e Combate à Violência Doméstica terão uma reunião, a ter lugar pelas 12 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: Discussão da metodologia de trabalho da Comissão Eventual sobre a ‘Prevenção e Combate à Violência Doméstica’.

183.º aniversário do concelho de Santana

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, estará presente, pelas 10h30, em representação do Governo Regional, na sessão solene dos 183.º aniversário do concelho de Santana, que terá lugar no salão nobre dos Paços do Concelho.

Assembleia Geral de Sócios do Sindicato dos Professores da Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira realizará uma Assembleia Geral de Sócios, com vista à análise da situação político-sindical na RAM e, na sequência dessa análise, discutir e aprovar formas de luta a adoptar (a greve às avaliações finais de ano lectivo é uma séria possibilidade), caso a Secretaria Regional de Educação continue a adiar, para além do dia 31 de Maio, a solução dos problemas que “põem em causa o exercício da profissão docente e a sua dignidade”.

CDU aborda problemas ambientais na Ribeira dos Socorridos

A CDU realiza, às 15h30, na Lombada, São Martinho, no concelho do Funchal, uma iniciativa política regional onde abordará os problemas ambientais, que conheceram novos desenvolvimentos, na Ribeira dos Socorridos

CDS aborda questões de interesse para as populações

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira aborda, nesta sexta-feira, questões de interesse para as populações da Madeira e Porto Santo. Haverá declarações à comunicação social às 12 horas, frente à Câmara Municipal de Santana.

JPP realiza conferência de imprensa

O Juntos pelo Povo (JPP) vai realizar uma conferência de imprensa, pelas 9h15 na Assembleia Legislativa da Madeira. O porta-voz será o deputado Élvio Sousa, que vai abordar uma acção de fiscalização ao Governo regional, no âmbito do trabalho parlamentar.

BE apresenta propostas sobre os transportes públicos rodoviários

Pelas 10h, junto à doca dos autocarros do Caniço, no Almirante Reis, o BE vai apresentar propostas sobre os transportes públicos rodoviários na RAM.

PSD realiza conferência de imprensa

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, pelas 12h30, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa.