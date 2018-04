Fazer do Porto Santo exemplo para a Madeira

Foi esta tarde apresentado o ‘Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island’, projecto que visa tornar a ilha o primeiro território totalmente livre dos combustíveis fósseis no Mundo.

Num evento que decorreu em Lisboa, foi apresentada a parceria entre a Empresa de Electricidade da Madeira e a Renault, que começará pela mobilidade sustentável até atingir emissões quase nulas de dióxido de carbono.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado marcou presença, tendo reafirmado o objectivo dêem caso de bem sucedida a implantação do projecto na ilha, transportar o mesmo conceito para a Madeira, iniciando aqui algo a uma dimensão sem precedentes.

“A Empresa de Electricidade da Madeira, o Grupo Renault e outros parceiros estão a trabalhar, desde o início do ano, em laboratório verdadeiro, nas soluções que permitirão dar resposta à revolução tecnológica que se está a experienciar no sector da energia e da mobilidade, criando-se na Região competências técnicas únicas, somente possíveis de adquirir num ambiente real e controlado como o que está a ser criado”, frisou “Estas opções serão avaliadas tecnicamente e economicamente, servindo como prova de conceito, sendo intenção do Governo Regional, e após esta primeira experiência no Porto Santo, implementar a solução a todo o arquipélago da Madeira”.

Pedro Calado destacou ainda que “o que se pretende é encontrar um novo rumo que atenda a questões que revertam a favor de uma melhor gestão dos recursos naturais existentes, transformando o Porto Santo na primeira smart Island, na primeira ‘ilha inteligente’ do mundo”, o que “para além de reverterem em favor de uma menor dependência externa e para a optimização dos recursos naturais, estas medidas garantem, simultaneamente, uma maior qualidade de vida aos seus residentes e futuras gerações, mais e melhores oportunidades para a economia local e maior capacidade para a criação de emprego junto da população residente”.

Por outro lado, o governante lembra que “são também medidas que abonam a favor de todos aqueles que visitam a Ilha e que fazem com que o destino Porto Santo se apresente com uma identidade muito própria – consolidando uma imagem que associa o turismo, o ambiente e a sustentabilidade –, e se afirme como um destino reconhecido internacionalmente”, lembrando, a este propósito, “que a Madeira é das regiões do país a que regista o maior número de distinções “Green Key”, um galardão internacional que distingue os empreendimentos turísticos pelas boas práticas ambientais, entre os quais o Porto Santo se encontra bem representado”.

Por outro lado, acrescentou que “a Região, as fontes de energia renováveis já abastecem cerca de 40% do consumo de electricidade, graças à estratégia de médio e longo prazos, definida pelo Governo Regional, na maximização da produção renovável no total do mix de produção regional” e que “apesar de constituírem investimentos pouco visíveis aos olhos da população, o Governo da Madeira traçou como meta o incremento da utilização de recursos mais sustentáveis, com especiais benefícios para o ambiente, um dos principais trunfos e elementos diferenciadores de uma região turística como a nossa”. A sessão contou com a intervenção de Rui Rebelo, presidente da EEM, que fez um panorama do estado energético da ilha, em comparação com a Madeira, bem como uma visão do projecto que faz parceria com a Renault, empresa que esteve representada pelo director do Programa de Veículos Eléctricos e New Business do Grupo, Eric Feunteun.