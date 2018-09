Estação de Biologia Marinha do Funchal comemora aniversário com noite aberta ao público

A Estação de Biologia Marinha do Funchal, parte integrante do Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Câmara Municipal do Funchal, promove no próximo sábado, 29 de Setembro, uma noite aberta ao público, com o intuito de mostrar à população as actividades que se realizam na estação, tanto na componente de investigação, como na componente da educação ambiental.

Esta é uma iniciativa que decorre desde 2007, com a estação a abrir as suas portas ao público algumas noites por mês, durante o período de Verão. Isso mesmo aconteceu no passado dia 15 de Setembro, numa Noite Aberta dedicada aos ‘Mariscos da Madeira’, e voltará a acontecer no próximo sábado, desta feita a respeito do projecto ‘Mistic Seas’.

A última Noite Aberta de 2018, que assinala, igualmente, o 19.º aniversário da Estação de Biologia Marinha do Funchal, conta com o seguinte programa:

• 18h30: Debate ‘Mistic Seas – esses animais no nosso dia-a-dia’ – Convidados: Cristina Gil (Oceanográfica) e Filipe Henriques (CCMAR)

• 20h: Visita guiada à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

O evento pretende, assim, transmitir a importância da biodiversidade marinha da Madeira, através de um debate descontraído entre cientistas marinhos, disseminadores do projecto Mistic Seas e todos os demais entusiastas.

As inscrições são gratuitas, pedindo-se a todos os interessados que as façam pelo telefone 291 700 360 ou pelo e-mail ebmf@cm-funchal.pt.