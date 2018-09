Espectáculo no Jardim Municipal com base nas relações intergeracionais

O Auditório do Jardim Municipal do Funchal vai servir de palco a um espectáculo musical, organizado pelos alunos do Externato Adventista do Funchal, na próxima segunda-feira, dia 1 de Outubro, pelas 10h30.

“Neste sentido, e reconhecendo a importância e os benefícios que as relações intergeracionais apresentam, para concerto musical estão convidadas várias instituições, lares, centros dia, da cidade do Funchal, que estarão a assistir”, explica a organização.

“O Externato Adventista do Funchal, tem ao longo dos anos proporcionado encontros intergeracionais, com actividades realizadas em Lares para pessoas idosas, centros de dia, e este ano em especial, teremos este concerto, para além de outras actividades intergeracionais no Plano de Actividades da escola, neste ano escolar”, diz.