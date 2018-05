Escola Profissional Francisco Fernandes com bandeira verde Eco-Escolas

A cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas, na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, marcada para amanhã, 30 de Maio, vai contar com as presenças de Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação e de Susana Prada, governante com a pasta do Ambiente e Recursos Naturais, bem como representantes da autarquia do Funchal e da junta de freguesia de São Martinho, da Coordenadora Regional do Eco-Escolas, do Coordenador do projecto na EPFF, ormandos, formadores e colaboradores deste estabelecimento de ensino.

A escola recebe o galardão pelo terceiro ano consecutivo, atribuído pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM bem como o Diploma de Qualidade Eco-Escolas, distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa, em reconhecimento pelos projectos desenvolvidos pela escola em prol do Ambiente.