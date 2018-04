ERPSO vai permitir criar indicadores de saúde oral na Madeira

O Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, marcou esta manhã presença na sessão de educação para a saúde oral, na Escola Básica do 1.º ciclo com PE da Achada, no Funchal. A acção insere-se no Programa de Saúde Oral, desenvolvido pelo SESARAM e designado ‘Madeira a Sorrir’, que este ano já chegou a oito mil alunos (mais 500 crianças do que no ano lectivo anterior).

“É um programa que nos deixa muito satisfeitos, e está a ter um impacto muito positivo na Região”, considerou Pedro Ramos, referindo-se também ao documento estratégico criado este ano para monitorizar Saúde Oral, o ERPSO (Estratégia Regional para a Saúde Oral).

Este programa “ambicioso” permitirá criar indicadores regionais de saúde oral, que se traduzirão na criação de “novas estratégias” com vista a diminuir, em cerca de 10 a 15%, a percentagem de crianças com cáries dentárias e aumentar taxa de detenção do cancro oral, explicou o governante.

Esta semana, estão a decorrer, em simultâneo, um conjunto de sessões de educação de saúde oral, rastreios e medidas preventivas com flúor, nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz, Ribeira Brava e Porto Santo.

As acções estão à responsabilidade da equipa de Saúde Oral do SESARAM, que inclui nove médicos - Liliana Vasconcelos (coordena) Ana Catarina Melo; Andreia Páscoa; Isabel Abreu; João Teixeira; Luís Filipe Atouguia; Maria Carmo Silva; Margarida Faria; Sara Vieira – e três higienistas orais - Filomena Santos; Isabel Branco; Patrícia Cardoso.

Até agora, foram abrangidas crianças de 95 estabelecimentos de ensino, sendo o Funchal o concelho coma maior representatividade. Na capital, o Madeira a Sorrir foi desenvolvido em 23 escolas públicas e em 13 privadas, de vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao primeiro e segundo anos do primeiro ciclo. Nesses 36 estabelecimentos de ensino, está quase metade dos alunos envolvidos, neste ano, no programa: 3.339 O objectivo é chegar a dez mil alunos.