Equipa helitransportada de combate a fogos iniciou formação

Os 14 elementos da equipa do helicóptero de combate a incêndios que vai operar na Madeira, iniciaram hoje a sua formação, no Serviço Regional de Protecção Civil. A formação está a cargo da Força Especial de Bombeiros que se encontra na Região desde a semana passada. O helicóptero chegará à Madeira no próximo dia 11 de Junho e terá como base a sede da Protecção Civil.

Este meio aéreo permite o embarque de equipas helitransportadas para apoio à consolidação do trabalho aéreo e são constituídas por 5 operacionais especializados em intervenção imediata em incêndios florestais.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos disse que este é “mais um compromisso para com a população que o Governo cumpre com elevada responsabilidade, rigor, na defesa da vida humana e dos seus bens”.