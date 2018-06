Encontro de Literatura para a Infância vai contar com uma homenagem, saiba tudo na sua agenda de quarta-feira

I Encontro de Literatura para a Infância homenageia a escritora Bernardete Falcão

Com início marcado para as 14h15, o encontro visa fomentar a leitura e abrir as portas da Universidade da Madeira a um público mais jovem, maioritariamente constituído por alunos finalistas do 4º ano de escolaridade, numa tarde que promete muita diversão e aprendizagem. Do programa, destaca-se a homenagem à escritora Bernardete Falcão com a representação de ‘O Pavão Beltrão”’, da obra A Andorinha e as Árvores Falantes, pelos estudantes do 2.º Ano da Licenciatura em Educação Básica da UMa.

Quinteto de Sopro Solistas OCM em concerto no Teatro Baltazar Dias

O Quinteto de Sopros Solistas OCM proporcionam, na quarta-feira, 6 de Junho, um concerto no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias, através de um programa diversificado de criação inspirada de três compositores: Claude-Paul Taffanel, o seu Quinteto de Sopros, Claude Debussy a ‘Petite Suite’ e num arranjo de Jeff Scott o Libertando de Astor Piazzolla.

Apresentação pública da 10.ª edição da Regata Meo

Decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, pelas 12h00, a apresentação pública da 10.ª edição da Regata Meo – 4.ª Prova da Taça da Madeira de Cruzeiros, organizada pelo Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, contando com o patrocínio da MEO e com o apoio da Câmara Municipal de Machico e da marca Miguel Viveiros. Na cerimónia estará presente o presidente da CM Machico, o director Regional da Juventude e Desporto, a Presidente do Clube Naval do Funchal e o patrocinador do evento, MEO e Miguel Viveiros. Aquela que é uma das mais competitivas provas do calendário regional da Vela de Cruzeiro, será disputada no dia 16 de Junho de 2018, num campo de regatas compreendido na entre a Ilha da Madeira e as Ilhas Desertas, com largada prevista em Santa Cruz ou Machico, conforme condições climatéricas esperando-se uma bonita competição que terminará com a entrega de prémios realizada no Porto de Recreio de Machico. A prova é organizada em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira.

Apresentação da 1.ª fase do ‘Programa + 65 anos: Saúde oral ao longo da vida’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos estará presente, pelas 10h30, na Santa Casa da Misericórdia de Machico, na apresentação da 1.ª fase do Programa + 65 anos: Saúde oral ao longo da vida, no âmbito da Estratégia Regional para a Saúde Oral. O Programa “’Saúde Oral ao longo da Vida’ destina-se aos idosos e terá início na Santa Casa da Misericórdia com uma sessão de sensibilização para os cuidados de higiene oral para os idosos, bem como cuidadores formais e informais. Pretende-se que as sessões abranjam os idosos dos centros de dia e lares da Região.

Este programa integra a Estratégia Regional para a Saúde Oral que tem como finalidades a avaliação e melhorar os indicadores de saúde oral da população da RAM. Esta Estratégia integra também o programa regional de Saúde Oral ‘Madeira a Sorrir’ a funcionar desde 2016, que tem promovido a saúde oral junto das crianças do ensino Pré-Escolar e 1.º ciclo da RAM.

Abertura da Sessão Pública do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território

Pelas 10 horas, o presidente do Governo Regional estará na abertura da Sessão Pública do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, no Museu Casa da Luz. Depois, às 11h, visitará as obras de construção do Hotel Savoy e às 13h vai almoçar com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, no Montado do Pereiro. Por fim, às 19h, Albuquerque vai estar na inauguração do Atlanticulture Center, no Fórum Machico.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas, terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a continuação da apreciação conjunta na generalidade do projecto de decreto legislativo regional, da autoria do PSD, intitulado ‘Estatuto Social do Bombeiro da Madeira’ e do projecto de proposta de lei à Assembleia da República, da autoria do PSD, intitulado ‘Procede à alteração do código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares’.

Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia

Realizar-se-á, nos dias 6 e 7 de Junho de 2018, na cidade da Praia, em Cabo Verde, as Jornadas Autárquicas das Regiões da Macaronésia, sobre o ‘Poder local e a Descentralização’. Estas Jornadas realizam-se no âmbito do Projecto JARUP III – Reforço da Capacidade Institucional (MAC/5.11a/179), inserido no Eixo 5: Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública, cofinanciado pelo FEDER, em 85%, através do Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020, que tem como parceiros as Associações de Municípios da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. Os trabalhos serão distribuídos por 2 painéis de intervenções e uma Mesa redonda, Programa em anexo, designadamente:

Painel I: Modernização Administrativa nas Autarquias Locais: A administração dos municípios e o processo de tomada de decisão;

Painel II: Os novos desafios do poder local e formas de financiamento

Mesa redonda: A descentralização como bandeira para as autarquias locais;

Os painéis terão vários sub-temas, com destaque para as intervenções dos membros do Conselho Executivo da AMRAM, a saber:

PAINEL I - Modernização Administrativa – O caso da Câmara Municipal da Ribeira Brava,Ricardo Nascimento, vogal do Conselho Executivo da AMRAM e presidente da CM da Ribeira Brava.

PAINEL II - Mais competências e a procura de novas formas de financiamento, Pedro Coelho, vogal do Conselho Executivo da AMRAM e presidente da CM de Câmara de Lobos.

MESA REDONDA: A descentralização como bandeira para as autarquias locais, Célia Pecegueiro, vogal do Conselho Executivo da AMRAM e presidente da CM de Ponta do Sol. Paralelamente às Jornadas Autárquicas, reunir-se-ão os membros do Conselho de Administração da CMU – Confederação de Municípios Ultraperiféricos.

Reunião da Comissão Política do PS-Madeira

A Comissão Política do Partido Socialista - Madeira reúne-se, esta quarta-feira, 6 de Junho de 2018, na sede do partido. A reunião tem início às 19h00, estando as declarações à comunicação social previstas para as 19h30.