EB1/PE de São Filipe participa em projecto de Erasmus

A EB1/PE de São Filipe, juntamente com as escolas de Tivoli - Itália e Strzegom - Polónia, participa, agora, na última Transnational Meeting (TM) referente ao projecto de Erasmus+ que se encontra a desenvolver há já dois anos lectivos, denominado ‘Knowledge without love will not stick’, na cidade de Aksaray, na Turquia.

Com efeito, entre os dias 17 e 20 de Abril, os professores responsáveis por este projecto participarão em algumas actividades socioculturais, que visam cimentar o trabalho que tem sido realizado até ao presente, no âmbito do ensino em estreita ligação com as emoções.

Na verdade, na nossa sociedade actual, cada vez mais pautada pela celeridade da informação e pelos raitings escolares, um projecto desta natureza, que centra o ensino no aluno e nas suas especificidades, particularmente na sua riqueza emocional, ganha um relevo e uma importância fulcrais no próprio rendimento escolar dos discentes.

Portanto, nesta recta final, os docentes responsáveis pela sua implementação e, consequentemente, pela sua concretização sublinham a importância de projectos desta índole no seio escolar, reiterando que, de facto, “o conhecimento sem amor não permanecerá”, uma vez que, hoje, é imperativo compreender que a inteligência emocional facilita a aprendizagem e promove a perpetuação do saber.