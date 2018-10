Domingo há Cerimónia Militar de Juramento de Bandeira e entrega do Estandarte Nacional no Funchal

A Praça do Município, no Funchal, recebe, domingo, dia 21 de Outubro, a Cerimónia Militar do Juramento de Bandeira do 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2018 (6.º CFGCPE—2018) e a entrega do Estandarte Nacional ao 8.º Contingente Nacional / Forças Nacionais Destacadas / Operation Inherent Resolve – Iraque (8CN/FND/OIR), numa cerimónia presidida pelo Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, contando com a presença de Tranquada Gomes e de Miguel Albuquerque.

Da Instituição Militar estarão presentes o Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Rui Guerra Pereira e o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo.

O programa começa às 10 horas com missa na Igreja de São João Evangelista (Igreja do Colégio) seguido da cerimónia militar às 11h15, na Praça do Município.