Dificuldades no acesso à habitação em Câmara de Lobos preocupam CDU

A CDU realizou hoje uma iniciativa em Câmara de Lobos para abordar as dificuldades no acesso à habitação pela qual passam mais de um milhar de famílias.

Alexandre Fernandes disse que “as famílias de Câmara de Lobos passam hoje por dificuldades acrescidas devido à cada vez maior dificuldade no acesso ao mercado habitacional”.

“A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, apesar de sucessivos alertas da CDU nestes últimos anos, está mais preocupada com festas e medidas propagandísticas para tentar mascarar os problemas graves que os munícipes continuam a atravessar no seu dia a dia, na tão propalada recuperação económica”, afirmou e acrescentou: “Das medidas propostas pelo executivo presidido pelo Sr. Pedro Coelho, não consta uma única proposta para solucionar ou atenuar as dificuldades das mais de mil famílias que vivem em situações bastante precárias, mas que, devido à sua situação económica, não tem possibilidade de aceder ao mercado imobiliário nas condições em que ele actualmente se encontra”.

Alexandre Fernandes afirmou que “a lei dos despejos aprovada pelo governo PSD e pelo CDS veio agravar ainda mais uma situação que já era bastante delicada”.

“A Câmara Municipal por si só não tem capacidade para poder fazer face a tamanho desafio, mas também não tem mostrado vontade juntamente com a Investimentos Habitacionais da Madeira, para encontrar soluções para os graves problemas habitacionais que existem por todo o concelho”, disse, referindo que “é urgente que o Município se deixe de parangonas e trabalhe para solucionar os problemas que no nosso entendimento são prioritários”.