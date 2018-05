Dia do Trabalhador é assinalado com actuação de José Cid na Madeira, confira tudo na agenda desta terça-feira

O Dia do Trabalhador volta a ser um dia de festa, este ano com um concerto do músico José Cid, com Orquestra de Bandolins da Madeira a subir ao palco para acompanhar o cantor de muitos sucessos da música portuguesa. O espectáculo realiza-se pelas 19 horas, no Cais 8, Praça do Povo. Antes, pelas 16 horas, em parceria com o Madeira Film Festival terá lugar a transmissão do filme ao ar livre ‘Tempos Modernos’, de Charlie Chaplin.

Restante programa elaborado pela Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais para o Dia do Trabalhador

12h30 – Homenagem ao trabalhador madeirense - Deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense - Avenida Sá Carneiro

• Com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Actividades promovidas por associações desportivas:

09h00 às 13h00 – Torneio de Futebol ‘Professor Eleutério d’Aguiar’ – Edição 2018 – Comemorativo do seu 93.º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio;

09h15 às 10h30 – Prova de Atletismo ‘Madeira a Correr’ – XXI Grande Prémio 1.º de Maio – Associação de Atletismo da R.A.M, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com partida junto à Igreja, na Estrada Regional 104;

• Com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, pelas 10h30, para a entrega de prémios;

10h00 às 17h30 – Provas de Motocross ‘Dia do Trabalhador’ - Associação de Motociclismo da Madeira e a ter lugar na pista das Carreiras;

• Com a presença do director regional do Trabalho e Acção Inspectiva – Savino Correia às 17h30 para a entrega de prémios;

10h00 às 18h00 – Abertura da zona de lazer do Montado do Pereiro.

Actividades alusivas ao Dia da Mãe na Casa-Museu Frederico de Freitas

Realizam-se visitas temáticas de preparação prévia de um percurso pelo museu à Mãe, guiado pelos filhos. Inclui atelier para execução de uma lembrança. A comemoração do Dia da Mãe finaliza no sábado, 5 de Maio, das 10h00 às 17h30, com entradas gratuitas para as famílias dos alunos participantes.

3.ª edição da Festa das Tosquias

O Clube Desportivo do Arco de São Jorge, em colaboração com os criadores de ovelhas desta freguesia nortenha, realizarão a 3.ª edição da Festa das Tosquias, a ter lugar junto ao centro da freguesia. Destaca-se o retomar de uma tradição que se vinha perdendo nesta localidade, agora justificada com a crescente criação deste gado no Arco de São Jorge e que pretende envolver jovens e menos jovens desta freguesia do norte da ilha. O programa da festa conta com um cortejo das ovelhas pelas 11h30, com os seus respectivos criadores, desde a sede do clube até ao local onde decorrerão as tosquias. Segue-se um almoço para os participantes cujo prato será o tradicional borrego. A partir das 14h00, serão iniciadas as tosquias que serão animadas musicalmente pela Banda Filarmónica do Arco de São Jorge e pelo duo musical Avelino e Daniel. Associado a esta iniciativa, está uma exposição e concurso de carrinhos de cana com o intuito de mostrar à geração mais nova um dos brinquedos de antigamente. Salienta-se que a festa insere-se, também, nas comemorações do 21.º aniversário do Clube Desportivo, fundado a 30 de Abril de 1997.

VI Triatlo Dia do Trabalhador – Funchal 2018

Os Campeonatos Regionais de Triatlo 2018, mantêm a tradição com a 6-ª edição do Triatlo Dia do Trabalhador, num evento que habitualmente é dos mais competitivos da época, concentrando cerca de centena e meia de triatletas e um significativo numero de apoiantes. Esta competição será a 5.ª Etapa dos Campeonatos Regionais de Triatlo 2018 e a 7.ª Etapa dos Campeonatos Regionais Individuais e Clubes Jovens, pontuável simultaneamente para os Campeonatos Regionais Individuais e Clubes Jovens e Campeonatos Regionais Individuais de Triatlo de Juvenis, Juniores, Absolutos e Clubes. A jornada terá inicio pela prova principal de distância Sprint, prevista para as 9h00 e destinada ao escalão de Cadetes e superiores, com as provas jovens a se sucederem no programa entre as 10h30 e as 12h30, com os escalões de Juvenis, Iniciados, Infantis e Benjamins a competirem por esta ordem. A entrega de prémios, prevista para as 12h30 decorrerá na Praça do Povo, junto restaurante ‘O Verdinho’.

Esta competição conta com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal, DRJD, AMDpT e F.T.P., assim como dos apoios adicionais de privados da AutoZapecar; Fisiomadeira, Europcar; MZ Bike, e Clínica Dentária do Fórum Machico.

Calheta comemora Dia do Trabalhador

O Município da Calheta irá assinalar o Dia do Trabalhador no Campo Municipal dos Prazeres, com diversas actividades desportivas e recreativas. Do programa, consta a última jornada do tradicional Torneio de Futebol entre as oito

freguesias do Concelho da Calheta e respectivo apuramento da equipa vencedora e demais classificações, assim como a XV Edição do Super Trial 4x4 - Calheta. Pela primeira vez nestas comemorações, haverá um jogo de futebol feminino, onde irão participar as equipas do Estrela da Calheta Futebol Clube e APEL.

Programa

09h30 - Torneio de Futebol – Estreito da Calheta / Fajã da Ovelha;

(Apuramento do 7.º e 8.º lugar)

11h00 - Super Trial 4x4 Calheta - Prólogo, na Pista do Campo Municipal dos Prazeres;

11h30 - Torneio de Futebol - Prazeres / Ponta do Pargo;

(Apuramento do 5.º e 6.º lugar)

14h00 - Super Trial 4X4 Calheta - Resistência, na Pista do Campo Municipal dos Prazeres;

14h00 - Torneio de Futebol – Arco da Calheta / Calheta;

(Apuramento do 3.º e 4.º lugar)

16h00 - Jogo de Futebol Feminino - Estrela da Calheta Futebol Clube / APEL;

17h30 - Final do torneio de futebol – Jardim do Mar / Paul do Mar;

(Apuramento do 1.º e 2.º lugar)

A entrega de prémios está prevista para as 19h30, momento que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles.

Dia do Padroeiro da cidade do Funchal

Nesta terça-feira, dia 1 de Maio, haverá a habitual procissão relativa ao Dia do Padroeiro da cidade, com a renovação do voto a São Tiago Menor. A procissão tem saída do Largo do Corpo Santo, pelas 9h30, e chegada à Igreja do Socorro, onde terá lugar, mais uma vez, a missa em honra do Santo.

2.ª etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças

A 2.ª etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças 2018 terá lugar na praia da Alagoa, no Porto da Cruz. O check-in inicia-se às 8 horas.

Conversa sobre Yoga na Fnac

A Fnac Madeira acolhe, pelas 19 horas, uma conversa sobre Yoga, Kundalini e a Biopsicologia das emoções e Chakras, que será ministrada por Monja Yogi Didi Ananda Tapasiddha.

3.ª Prova da Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada no Funchal

A organização deste evento é da responsabilidade da Associação de Ciclismo da Madeira e do Clube Desportivo 1.º de Maio, membro da UVP-FPC.

Programa

08h30 - Abertura do secretariado junto à Partida (Junto à Igreja de São Gonçalo);

09h00 – Encerramento da confirmação das inscrições/Abertura do livro do ponto (Elites, Masters ,Sub-23, Cadetes, Juniores, Femininas e CPT);

09h20 - Fecho do Livro do Ponto;

09h25 - Chamada dos atletas;

09h30 - Partida da Prova;

11h30 - Entrega de Prémios.

Segunda edição do Concurso de Maios em Machico

A Junta de Freguesia de Machico promove, pelo segundo ano consecutivo, o concurso ‘Os Maios’, integrado numa iniciativa de promoção na qual podem participar pessoas de qualquer idade, que residam nesta freguesia. Para honrar a tradição do dia 1 de Maio, a população dá asas à imaginação, confeccionando bonecos coloridos (bonecos de pano e do tamanho de humanos), criando vistosos cenários de enquadramentos. As temáticas abordadas pelos ‘Maios’ são muito diversificadas, incidindo no casamento, viuvez, terceira idade, agricultura, entre outros. Durante este dia, os bonecos serão colocados à porta das casas e na beira da estrada, logo ao nascer do sol.

USAM assinala Dia do Trabalhador

A União do Sindicatos da Madeira promove uma festa tipo Arraial Madeirense, no Jardim Municipal do Funchal, a partir das 10 horas, com barracas de comes-e-bebes e a partir das 15h actuará o Conjunto Musical ‘Amigos da Música’. O ponto mais alto das comemorações acontecerá às 17h30, com uma concentração junto à Assembleia Legislativa da Madeira, com saída em manifestação rumo ao Jardim Municipal, pelas 18 horas, onde haverão as intervenções Sindicais.