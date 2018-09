Dia do Idoso junta 300 na Calheta

À volta de 300 utentes dos nove centros sociais do concelho da Calheta celebram na segunda-feira o Dia Internacional do Idoso, No programa está um desfile de moda intitulado ‘Recicla Fashion’, onde vários dos utentes vão ter um papel activo. O programa tem início às 14 horas no Centro Social do Estreito da Calheta.

As peças a apresentar aos apresentes foram concebidas por utentes dos centros sociais a partir da reutilização e reciclagem de vários tipos de materiais e serão também utentes destas instituições a desfilar numa ‘passerelle’ instalada no exterior do Centro Social do Estreito.

“Com esta actividade, para além se promover o convívio e a socialização entre a população sénior das diferentes freguesias do concelho da Calheta, estimulam-se hábitos de boas práticas ambientais, incentivando-se a reutilização de materiais e fomentando-se a sensibilidade estética”, destaca a Câmara, em nota de divulgação da iniciativa.

O Dia Internacional do Idoso foi criado pela Organização das Nações Unidas para sensibilizar para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar dos velhos.