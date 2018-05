Dia de festa nacionalista pelo regresso à I Liga

Nacional já subiu mas ainda quer ser campeão é a manchete deste domingo, que realça um sábado de emoções fortes no desporto em Portugal.

“Um ano depois de terem descido à II Liga, os alvinegros garantiram a subida ao principal escalão do futebol português”, frisamos no texto de abertura. “No jogo de hoje com o Arouca podem ainda sagrar-se campeões”, acrescentamos. A ler entre as páginas 18 e 20.

Também o “Madeira SAD sagra-se campeão nacional feminino de andebol”, a ler na página 24

E ainda o “empate entre Sporting e Benfica faz do Porto campeão nacional” da I Liga, a ler na página 17.

Outras áreas também marcam presença na primeira página desta edição do seu DIÁRIO. E marcada com uma foto e o título Centro histórico do Monte vai ser requalificado.

“Câmara do Funchal avança com intervenções urbanísticas e paisagísticas significativas, entre o Caminho de Ferro e o Largo das Babosas”, contamos. “Várias árvores serão abatidas e outras plantadas”, deixamos a ideia geral, que poderá ler melhor entre as páginas 2 e 3.

Maternidade fora de horas é o trabalho que assinala o Dia da Mãe, “e quando nascem cada vez menos crianças, um testemunho de uma mulher que cumpriu de duas formas o sonho da maternidade”. A não perder nas páginas 8 e 9.

Por fim, Da liderança da JSD para a Assembleia. Explicamos que aos “aos 22 anos, Bruno Melim admite vir a ser deputado regional, mas não quer fazer carreira política”. A ler nas páginas 28 e 29.