Dia chuvoso e mais fresco

Esta será uma quinta-feira cinzenta e molhada, com períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã. Ainda assim, estão previstas melhorias, com abertas nas vertentes Sul a partir da tarde.

O vento em geral será moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante Norte, tornando-se forte (40 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, a partir do início da tarde, em especial no extremo Leste da ilha da Madeira e nas terras altas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê descida de temperatura, em especial da máxima. Para hoje devemos esperar valores entre os 15ºC e os 20ºC.

Quanto ao Funchal, estão igualmente previstos períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até final da manhã, períodos de chuva, por vezes forte, até final da manhã. Aqui o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte. Os termómetros também devem descer. Vão registar valores entre os 15ºC e os 20ºC.

Em Câmara de Lobos estão entre os 15ºC e os 19ºC; no Caniçal entre os 14ºC e os 19ºC; na Ponta do Sol entre os 15ºC e os 20ºC; Machico e Porto Santo entre os 15ºC e os 18ºC; Ponta do Pargo entre os 13ºC e os 17ºC; Porto Moniz e Santa Cruz entre os 15ºC e os 18ºC; Santana entre os 13ºC e os 17ºC; Santo da Serra entre os 8ºC e os 14ºC; e São Vicente entre os 14ºC e os 17ºC.

Quanto ao mar, na Costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 3 a 4 metros. A Sul as ondas são de Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros. A água do mar está nos 18ºC.