Delegação Regional ‘A Comunidade contra a Sida’ alerta idosos sobre a infecção por VIH

A Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa ‘A Comunidade Contra a SIDA’ (FPCCSIDA) pretende realizar um conjunto de sessões de esclarecimento com intuito de sensibilizar a população idosa para a prevenção da infecção por VIH/SIDA.

Através da parceira com a Garouta do Calhau (Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal), esta iniciativa, inserida no Projecto ‘Prevenção não tem idade’ irá decorrer em diversos Centros Comunitários do Funchal com o objectivo de abordar temas como a velhice, a sexualidade na terceira idade e alertar a população alvo para as razões do risco de infecção por VIH/SIDA na sua faixa etária.

A ideia é abranger mais de 100 idosos e alertar para o facto de a infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana não discriminar ninguém pela sua etnia, idade ou estatuto social, pelo que a prevenção é da responsabilidade de todos e de cada um.