CTT assinalam os 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo em emissão filatélica

Os CTT associam-se às Comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo e da Madeira com uma Emissão Filatélica composta por quatro selos e um bloco filatélico, que vai ser lançada dia 22 de Junho.

Dos quatro selos, dois têm um valor facial de 0,53€ (115 mil exemplares cada), um de 0,84€ (145 mil exemplares) e um de 0,91€ (100 mil exemplares). Quanto ao bloco filatélico com um selo terá o valor de 1,5€ (40 mil exemplares).

A colecção de selos tem o formato 40x30,6mm, o bloco 125x95mm, enquanto o design ficou a cargo do atelier Design&Etc / Elizabete Fonseca.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores, em Lisboa, Munícipio no Porto, Zarco, no Funchal, CTT no Porto Santo e Antero de Quental, em Ponta Delgada.

Segundo Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva para estas comemorações, “o Descobrimento do Porto Santo, em 1418, e da Madeira, em 1419, constitui o primeiro feito que marcou profundamente a grande epopeia da Expansão Marítima, tendo estas ilhas, a partir de então, constituído uma base atlântica, que tornou possível a Portugal, conquistar o lugar que ocupa na História Universal, por, no feliz dizer do nosso maior poeta, ter dado novos mundos ao Mundo”.

Para a história ficaram João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, que em 1418 chegaram a uma pequena ilha, escapando ao mau tempo, e acabaram por dar o nome de Porto Santo. Um ano depois desembarcaram na baía de Machico e iniciaram a exploração da ilha, a que chamaram ‘Madeira’ devido à abundância de árvores.

