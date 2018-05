Contributo do Vinho Madeira para o desenvolvimento da Região é tema de conferência

‘O Vinho Madeira como embaixador cultural, histórico e científico da RAM, na Europa e no Mundo’ é o tema da conferência que a Universidade da Madeira (UMa) vai realizar no próximo dia 9 de Maio.

A sessão comemorativa do Dia da Europa na UMa e do Ano Europeu do Património Cultural 2018 (material e imaterial), terá lugar no anfiteatro 5, no piso 3 do Campus da Penteada, a partir das 14h30, e será presidida pela Vice-Reitora, Prof.ª Doutora Custódia Drumond.

O Vinho Madeira é um produto de marca da ilha da Madeira, na Europa e no Mundo, que simultaneamente contribuiu para o desenvolvimento económico e promocional da ilha. Neste sentido, é pretendido que a discussão nesta conferência se centre na parte material, o vinho como produto agrícola e transacionável, e imaterial, o vinho como produto científico, cultural e histórico.

Para abordar o tema foram convidados, o Prof.º Doutor José Câmara, docente da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da UMa, e a Mestre Mariangie Castillo, membro do Centro de Química da Madeira, estando a moderação a cargo da Doutora Iolanda Silva, responsável pela Biblioteca e Centro de Documentação Europeia da UMa.

A participação na conferência é gratuita, não sujeita a inscrição, estando apenas limitada à capacidade da sala. A todos os participantes será atribuído um certificado de presença.

Funchal,